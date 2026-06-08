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صور من 4 سنوات.. محافظة الإسكندرية: لا صحة لنشوب حريق بمول سيتي سنتر

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:09 م 08/06/2026

مول سيتي سنتر

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نفت محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق بمول سيتي سنتر كارفور بنطاق حي وسط.

غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق بلاغات

وأكدت المحافظة في بيان أن هذه الأخبار غير صحيحة، والأوضاع مستقرة وطبيعية بالموقع، مشيرة إلى عدم تلقي غرفة العمليات المركزية أو الجهات المعنية أي بلاغات تفيد بوقوع حريق.

تداول صور لحريق قديم بمول سيتي سنتر

وأوضح البيان أن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعود لحريق قديم وقع بالموقع خلال عام 2022، ولا تمت بصلة للوقت الحالي.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة والجهات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة.

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الإسكندرية حريق النيابة العامة

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