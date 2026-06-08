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أجرى الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمكتب الحجر الصحي بمطار الإسكندرية الدولي، ببرج العرب غربي المحافظة، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمغادرين والوافدين.



وقال بدران إن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على منافذ الدولة ومتابعة سير العمل بمنظومة الترصد الصحي لضمان سلامة الوافدين والمسافرين.



منظومة العمل وخدمات الحجر الصحي بمطار الإسكندرية



وقدم الدكتور أكرم إسماعيل، مدير إدارة الحجر الصحي، خلال جولة وكيل الوزارة، شرحًا تفصيليًا حول الخدمات المقدمة داخل المطار، والتي تشمل أعمال المعاينة الصحية، والتطعيمات، وصحة البيئة والأغذية.

وتفقد وكيل الوزارة عيادة الحجر الصحي بصالة 2، حيث اطمأن على انتظام العمل ومدى جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع مختلف الحالات وفقًا للمعايير الوقائية المعتمدة، خاصة مع بدء توافد أفواج المسافرين والوفود الرسمية.



استقبال الحجاج ومراجعة التجهيزات الطبية بمطار الإسكندرية

راجع "بدران" خلال جولته إجراءات استقبال الحجاج العائدين من المملكة العربية السعودية، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بدولاب الطوارئ وصلاحيتها.

كما شملت الجولة متابعة انتظام أعمال سلسلة التبريد وإجراءات المرور دوريًا عليها، بالإضافة إلى التأكد من توافر مهمات الوقاية الشخصية لكافة العاملين بالحجر الصحي لضمان الحفاظ على الصحة العامة.

تأمين وفود "أفريكسيم بنك" والاتحاد الإفريقي

تابع وكيل الوزارة مدى جاهزية الحجر الصحي لاستقبال الوفود المشاركة في الاجتماع السنوي 33 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank)، والقمة التنسيقية النصف سنوية 8 للاتحاد الإفريقي، والمقرر انعقادهما بمدينة العلمين خلال الفترة من 19 إلى 27 يونيو 2026.

وشدد بدران على أهمية رفع درجة الاستعداد لتوفير أعلى مستويات الجاهزية الصحية بالمنافذ الجوية لاستقبال الضيوف الدوليين.

الرصد الإلكتروني والمتابعة الميدانية

اطلع وكيل الوزارة على غرف العزل وسجل الحالات المترددة، كما راجع برنامج التسجيل الإلكتروني لضمان كفاءة منظومة الرصد وسرعة تداول البيانات.

واختتم الجولة بالإشادة بجهود الفرق الطبية والإدارية، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية تحت إشراف الدكتورة حنان أنور وكيل المديرية، والدكتورة منى عز الدين مدير الشؤون الوقائية، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة بمختلف المنافذ الجوية بالمحافظة.