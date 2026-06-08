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تترقب جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسط اهتمام كبير بمعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات البطولة مجانًا.

مشاركة 48 منتخب في كأس العالم 2026

وتحظى النسخة الحالية من كأس العالم 2026، باهتمام استثنائي، خاصة أنها تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من بينها 8 منتخبات عربية تسعى لتحقيق نتائج مميزة على الساحة العالمية.

ورغم امتلاك شبكة beIN Sports الحقوق الحصرية لنقل البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن عددًا من القنوات العالمية المفتوحة أعلنت نقل مباريات من كأس العالم 2026 عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026

القناة الجزائرية Programme National HD

تُبث عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 11680، باستقطاب أفقي (H)، ومعدل ترميز 27500، ومن المقرر أن تنقل 22 مباراة من البطولة.

قناة الرياضية المغربية TNT

تُبث عبر القمر الصناعي بدر 26 شرق على التردد 11180، باستقطاب عمودي (V)، ومعدل ترميز 27500، وتنقل 22 مباراة من منافسات كأس العالم.

القنوات الفرنسية TF1 HD وM6 HD وW9 HD

تُبث عبر القمر الصناعي يوتلسات 9 شرق على التردد 12034، باستقطاب عمودي (V)، ومعدل ترميز 27500، وتوفر تغطية لـ54 مباراة.

القناتان الألمانيتان ZDF HD وDas Erste HD

يمكن استقبالهما عبر القمر الصناعي أسترا 19.2 شرق من خلال الترددين 11362 و11494، باستقطاب أفقي (H)، ومعدل ترميز 22000، مع نقل 60 مباراة من البطولة.

القناتان التركيتان TRT 4K وTRT Sport

تُبثان عبر القمر الصناعي تركسات 42 شرق، على الترددين 11767 و11793، باستقطاب عمودي (V)، ومعدلي ترميز 15000 و30000، ومن المنتظر أن تنقلا منافسات البطولة كاملة.

القناتان الإسبانيتان La 1 HD وLa 2 HD

تُبثان عبر القمر الصناعي هسباسات 30 غرب، على الترددين 12583 و12630، باستقطاب عمودي (V)، ومعدلي ترميز 17900 و30000، مع نقل 33 مباراة من كأس العالم 2026.

وتبقى القنوات التركية من أبرز الخيارات المجانية المتاحة للمشاهدين الراغبين في متابعة أكبر عدد ممكن من مباريات البطولة، في ظل إعلانها نقل منافسات المونديال بالكامل عبر البث المفتوح.

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