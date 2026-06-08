قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم الإثنين، بمعاقبة تشكيل عصابي يضم 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمهم 5 ملايين جنيه، بعد إدانتهم بمحاولة تهريب كمية كبيرة من القطع الأثرية إلى الأردن عبر ميناء نويبع البحري.

السجن المشدد لعصابة تهريب آثار عبر ميناء نويبع

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين استخدموا شاحنة تحمل لوحات أردنية ومحملة بشحنة من "الفول المجروش"، فيما جرى إخفاء القطع الأثرية داخل مخزن سري مُحكم التجهيز داخل كابينة السيارة بهدف تهريبها خارج البلاد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أغسطس 2025، عندما تلقت إدارة البحث الجنائي بميناء نويبع معلومات تفيد باعتزام سائق أردني تهريب آثار مصرية إلى خارج البلاد. وعلى الفور جرى تشكيل مأمورية مشتركة من الأجهزة الأمنية والجمركية لفحص الشاحنة وضبط المتورطين.

تفاصيل ضبط 2198 قطعة أثرية قبل تهريبها

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على 6 لفافات كبيرة داخل مخازن سرية بالكابينة، تضم 2198 قطعة أثرية متنوعة الأشكال والأحجام، تبين خضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وأوصت اللجنة المختصة بمصادرة جميع المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار وإيداعها بأقرب متحف، نظرًا لما تمثله من قيمة تاريخية وفنية كبيرة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة الإجمالية للقطع الأثرية المضبوطة بنحو 3 مليارات و578 مليونًا و550 ألف جنيه، فيما بلغت الرسوم الجمركية المستحقة أكثر من 1.3 مليار جنيه، بينما قُدر التعويض الجمركي بأكثر من 7.1 مليار جنيه.

اعترافات المتهمين بتهريب 2198 قطعة أثرية

وخلال التحقيقات، أقر السائق الأردني بحيازته للمضبوطات، مؤكدًا أنه تسلمها من شخص أردني مقابل 5 آلاف دولار لنقلها إلى خارج البلاد.

كما كشفت التحريات تورط 10 أشخاص في الواقعة، جرى ضبط 6 منهم، بينما لا يزال 4 آخرون هاربين، حيث تبين اشتراكهم في أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمحافظة قنا، والاتجار في القطع الأثرية وتهريبها.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بحبس المتهمين المضبوطين احتياطيًا، والتحفظ على الشاحنة والمضبوطات، مع تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، قبل أن تصدر المحكمة حكمها المتقدم في القضية.