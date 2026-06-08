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بعد 15 عامًا من الملاحقة.. قرار قضائي عاجل بشأن متهمين في مذبحة ثأر بالمنيا

كتب : جمال محمد

06:38 م 08/06/2026 تعديل في 06:46 م

محكمه تعبيريه

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قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق شقيقين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما شنقًا، لاتهامهما بقتل 11 شخصًا بمركز مغاغة، بالاشتراك مع آخرين، في واقعة تعود إلى عام 2011 بدافع الثأر.

صدور حكم غيابي بإعدام المتهمين

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين محمود السيد إسماعيل، وتامر مجدي، وحسن بشير، وأمانة سر علي العسلي وخالد محمد عبدالغني.

وجاء قرار المحكمة في القضية رقم 14438 لسنة 2011 جنايات مركز مغاغة، والمقيدة برقم 478 لسنة 2011 كلي شمال المنيا، عقب ضبط المتهمين وإعادة إجراءات محاكمتهما حضوريًا، بعدما سبق صدور حكم غيابي بإعدامهما شنقًا قبل سنوات.

بداية واقعة جريمة الثأر بالمنيا

تعود أحداث الواقعة إلى يناير 2011، عندما أقدم المتهمان، بالاشتراك مع آخرين، على قتل 11 شخصًا والشروع في قتل آخرين باستخدام أسلحة نارية، حيث توجهوا إلى منازل المجني عليهم وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية، انتقامًا لمقتل شقيقهما في مشاجرة سابقة.

القبض على المتهمين

عقب ارتكاب الجريمة، تمكن المتهمان من الهرب، وصدر بحقهما حكم بالإعدام غيابيًا. وبعد سنوات من الملاحقة، أُلقي القبض عليهما مؤخرًا، وأُعيدت إجراءات محاكمتهما أمام المحكمة المختصة.

وقررت المحكمة إحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية.

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جنايات المنيا قضايا قتل محافظة المنيا مغاغة جريمة ثأر

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