منع حكم صومالي من دخول أمريكا قبل كأس العالم 2026.. ما التفاصيل؟

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شهدت الساعات الماضية أزمة مثيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، بعدما تم منع الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم حصوله على تأشيرة دبلوماسية.

وبدأت الأزمة عندما واجه أرتان صعوبات في استخراج التأشيرة خلال الفترة الماضية، قبل أن تتصاعد القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم منحه في النهاية تأشيرة دبلوماسية تسمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة.

وسافر الحكم الصومالي من كينيا مرورًا بتركيا في رحلة ترانزيت متجهة إلى أمريكا، إلا أنه فوجئ فور وصوله بمنعه من دخول البلاد وترحيله مجددًا إلى تركيا دون توضيح رسمي لأسباب القرار.

ويمثل اختيار أرتان حدثًا تاريخيًا للكرة الصومالية، بعدما أصبح أول حكم من الصومال يتم اختياره ضمن قائمة حكام بطولات كأس العالم عبر التاريخ.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ريكورد المكسيكية، فإن أزمة الحكم الصومالي تأتي ضمن تعقيدات تتعلق بإجراءات الهجرة، والتي أثرت أيضًا على بعض الوفود القادمة من العراق وإيران للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اختار عمر عبد القادر أرتان ضمن قائمة تضم 52 حكمًا مكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026.

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