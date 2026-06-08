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حقيقة ظهور صلاح على غلاف "التايم" وسيشن مونديال كأس العالم 2026

كتب : رمضان حسن

03:38 م 08/06/2026 تعديل في 04:04 م
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    غلاف منسوب لتايم

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تداول نشطاء على مواقع التواصل صورة غلاف منسوب إلى مجلة التايم، يظهر به النجم المصري محمد صلاح مع لاعبين آخرين، مرفقا بألبوم صور لـ"سيشن مونديال كأس العالم 2026".
وأثار الغلاف والصور الكثير من اللغط خصوصا مع عدم وجود أي منها على موقع أو حسابات المجلة البريطانية العريقة. فهل كانت جلسة التصوير والغلاف حقيقين؟

تفاصيل "غلاف التايم وصور صلاح في سيشن كأس العالم"

ضم هذا الغلاف المنسوب لمجلة التايم عددا من نجوم الكرة الذين سيشاركون في مونديال 2026 مع منتخبات بلادهم وهم كريستيانو رونالدو ونيمار جونيور ومبابي ولامين يامال وإيرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور وهاري كين ومحمد صلاح وجودي بيلينجهام.

وتسببت الصورة المنسوبة لمجلة تايم في استياء بعض جماهير كرة القدم حول العالم بسبب تجاهل المصمم لنجوم كرة آخرين سيتواجدون مع منتخبات بلادهم في كأس العالم.

وذيل الغلاف بعبارة: "حان الوقت.. من سيخلد؟".

مصراوي يكشف حقيقة "غلاف التايم وصور صلاح في سيشن كأس العالم"

مصراوي تحقق من الغلاف والصور. وبالرجوع لموقع وحسابات مجلة التايم تأكد عدم نشر المجلة البريطانية الشهيرة أيا من الصور أو الغلاف. فيما كشف البحث العكسي على جوجل أن أول حساب نشر الغلاف والصور كان حساب "houseofgraphiks" على انستجرام، والذي أوضح في البوست أن الغلاف ليس للتايم ولكنه غلاف مفاهيمي.

و"الغلاف المفاهيمي" هو غلاف غير رسمي وفكرة تخيلية يقوم بتصميمه فنانون أو مصممو جرافيك مستقلون لاستعراض مهاراتهم أو لتخيل حدث معين لو حدث في الواقع.

كما يعتمد هذا التصميم على قيام الشخص الهاوي أو المحترف بدمج صور حقيقية أو تعديلها رقمياً أو استخدام الذكاء الاصطناعي لخلق مشهد يبدو واقعياً أمام كل من يراه، كما يُستخدم لتسليط الضوء على فكرة قوية تشغل الشارع الرياضي أو الثقافي، مثل جمع أفضل لاعبي العالم في صورة واحدة بزي موحد.

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