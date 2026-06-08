إعلان

مات ساجدًا.. وفاة موظف أثناء صلاة الفجر داخل مسجد بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

06:21 م 08/06/2026

وفاة موظف أثناء صلاة الفجر داخل مسجد بالقليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خيمت حالة من الحزن والأسى على أهالي قرية الشقر التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، عقب وفاة عصام السيد جودة (47 عامًا)، موظف أمن بالمعاش بالصندوق الاجتماعي، أثناء أدائه سنة الفجر داخل أحد مساجد القرية.

تفاصيل واقعة وفاة موظف أثناء صلاة الفجر

شهد المسجد الواقعة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث فاضت روح الفقيد إلى بارئها أثناء الصلاة، وسقط أرضًا بين المصلين الذين سارعوا للاطمئنان عليه. وتم تأجيل إقامة صلاة الفجر لبضع دقائق للتأكد من وفاته، قبل نقله إلى منزله بالقرية.

شهادة الأهالي في حق الفقيد

وقال مجدي خليل عبد الرازق، أحد أقارب المتوفى، إن الفقيد كان يعمل موظف أمن بالصندوق الاجتماعي قبل خروجه إلى المعاش المبكر، مشيرًا إلى أنه كان يتمتع بأخلاق طيبة وسمعة حسنة بين أهالي القرية، وكان محل احترام ومحبة الجميع.

وأضاف أن رحيله داخل المسجد وأثناء الصلاة يُعد من حسن الخاتمة، مؤكدًا أنه كان حريصًا طوال حياته على أداء صلاة الفجر في المسجد، ومن المواظبين على الصلاة وحضور الجماعة بشكل دائم.

استعداد أسرة المتوفي لتشييع جثمانه

وأوضح أن أسرة الفقيد بدأت في تجهيز الجثمان للصلاة عليه بمسجد علي أبو يوسف بقرية الشقر، وهو المسجد ذاته الذي وافته المنية داخله، تمهيدًا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية.

نعى أهالي القرية وأصدقاء وجيران الفقيد

ونعى أهالي القرية وأصدقاء وجيران الفقيد رحيله بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان من أصحاب السيرة العطرة والخلق الكريم، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية صلاة الفجر وفاة داخل مسجد قرية الشقر كفر شكر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه غدًا عن بعض المناطق بالجيزة
أخبار مصر

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه غدًا عن بعض المناطق بالجيزة
محامي نخنوخ: أتنحى رسميًا عن الدفاع عنه في القضية لأني لم أثق في براءته
حوادث وقضايا

محامي نخنوخ: أتنحى رسميًا عن الدفاع عنه في القضية لأني لم أثق في براءته
5 بدائل طبيعية للماء تعزز ترطيب الجسم منها الخيار
نصائح طبية

5 بدائل طبيعية للماء تعزز ترطيب الجسم منها الخيار
منع حكم صومالي من دخول أمريكا قبل كأس العالم 2026.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

منع حكم صومالي من دخول أمريكا قبل كأس العالم 2026.. ما التفاصيل؟
ميرنا جميل تكشف سبب خوفها من الذهاب لطبيب نفسي.. ماذا قالت؟
زووم

ميرنا جميل تكشف سبب خوفها من الذهاب لطبيب نفسي.. ماذا قالت؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

325 جنيهًا للفرد.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي
ساعات عودة التصعيد.. ماذا يحدث بين إيران وإسرائيل؟ - صوروفيديو
مصدر قضائي يحسم مصير شركات "نخنوخ" بإجراءات عاجلة
كيف ترصد هيئة الدواء "الأدوية المغشوشة"؟.. مسؤول يشرح
بسبب "نظام الطيبات".. تحذير عاجل من الصحة السعودية