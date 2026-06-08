خيمت حالة من الحزن والأسى على أهالي قرية الشقر التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، عقب وفاة عصام السيد جودة (47 عامًا)، موظف أمن بالمعاش بالصندوق الاجتماعي، أثناء أدائه سنة الفجر داخل أحد مساجد القرية.

تفاصيل واقعة وفاة موظف أثناء صلاة الفجر

شهد المسجد الواقعة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث فاضت روح الفقيد إلى بارئها أثناء الصلاة، وسقط أرضًا بين المصلين الذين سارعوا للاطمئنان عليه. وتم تأجيل إقامة صلاة الفجر لبضع دقائق للتأكد من وفاته، قبل نقله إلى منزله بالقرية.

شهادة الأهالي في حق الفقيد

وقال مجدي خليل عبد الرازق، أحد أقارب المتوفى، إن الفقيد كان يعمل موظف أمن بالصندوق الاجتماعي قبل خروجه إلى المعاش المبكر، مشيرًا إلى أنه كان يتمتع بأخلاق طيبة وسمعة حسنة بين أهالي القرية، وكان محل احترام ومحبة الجميع.

وأضاف أن رحيله داخل المسجد وأثناء الصلاة يُعد من حسن الخاتمة، مؤكدًا أنه كان حريصًا طوال حياته على أداء صلاة الفجر في المسجد، ومن المواظبين على الصلاة وحضور الجماعة بشكل دائم.

استعداد أسرة المتوفي لتشييع جثمانه

وأوضح أن أسرة الفقيد بدأت في تجهيز الجثمان للصلاة عليه بمسجد علي أبو يوسف بقرية الشقر، وهو المسجد ذاته الذي وافته المنية داخله، تمهيدًا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية.

نعى أهالي القرية وأصدقاء وجيران الفقيد

ونعى أهالي القرية وأصدقاء وجيران الفقيد رحيله بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان من أصحاب السيرة العطرة والخلق الكريم، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.