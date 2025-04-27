ضربها بحديدة على رأسها.. جهود لكشف غموض واقعة سحل فتاة الخصوص

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة الخصوص في محافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، حيث أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي شابًا يعتدي على فتاة بالضرب بطريقة وحشية في وضح النهار بمنطقة الخصوص، دون تدخل أحد لإنقاذها.

وظهر الشاب في المقطع المصور وهو ينهال على الفتاة بالضرب مستخدمًا مفتاحًا حديديًا، موجّهًا ضربات عنيفة إلى رأسها، قبل أن يقوم بسحلها على الأرض أمام أعين الجميع.

كما تضمن مقطع الفيديو أيضًا محاولة سيدة الدفاع عن الفتاة موجهة حديثها للشخص المعتدي قائلة: "يا بني حرام عليك سيب البنت"، وحثت المارة على التدخل، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

من جانبه أجرى مسئولي المجلس القومى للمرأة، اتصالاتهم مع الجهات المعنية في محاولة للوصول إلى الجناة والبحث عن الفتاة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لها.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها في فحص الفيديو المتداول، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.