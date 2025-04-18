بعد مصرع 2 وإصابة 18 آخرين.. محافظ المنيا: حظر "البيك أب" يؤدي لوقف نزيف الدماء

المنيا- جمال محمد:

وجه عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الجمعة، بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل "بيك أب" عند مدخل محور سمالوط شمال المحافظة، والذي أسفر عن حالتي وفاة وإصابة 18 آخرين، تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى حالات اشتباه ما بعد الارتجاج.

وأكد المحافظ أن استمرار استخدام سيارات البيك أب في نقل الركاب غير قانوني ويشكل خطراً داهماً على حياة المواطنين، لأنها وسيلة غير آدمية تؤدي إلى الموت الجماعي وتكبد الدولة خسائر فادحة في الأرواح والأموال، مشيرا إلى أن مثل هذه الحوادث المؤلمة، التي تتكرر يوماً بعد يوم، تؤكد ضرورة التحرك الحاسم والعاجل لإنهاء هذه الظاهرة التي تخالف القانون وتهدد سلامة المجتمع.

كما شدد المحافظ على أن مخالفة البعض لاستخدام “البيك أب” كوسيلة لنقل المواطنين يفتح أبواب الخطر، ويتسبب في إزهاق الأرواح وسفك المزيد من الدماء، مؤكدا أن الدولة وفرت كافة البدائل لأصحاب السيارات والسائقين لمنع استمرار هذا النزيف الإنساني والاقتصادي.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من محور سمالوط ، مما أسفر عن حالة وفاة وعدد من الإصابات.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع سيدة وشخص آخر، وإصابة كل من: حسن دكروري 30 عاماً، ناجحة عبد السلام 35 عامًا، هالة محمد 33 عامًا، ملك جمال 15 عامًا، ثريا عبد المنعم 35 عامًا، سلمى عبد المنعم، 32 عامًا، صبحي رجب 58 عامًا، شعبان محمد 59 عامًا، ثريا حسب الله 35 عامًا، هالة محمود، 18 عامًا، صباح خلف 55 عامًا، أحمد صبحي 18 عامًا، رمضان محمد 50 عامًا، سامية عبد الوارث 30 عامًا، وآية شعبان 20 عامًا، و 3 آخرين مجهولي الهوية.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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