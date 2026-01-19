كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعطيل امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم الإثنين، لطلاب الشهادة الإعدادية، لاحتفالات عيد الغطاس، الموافق 19 يناير من كل عام.

وأكدت المديرية في بيان رسمي لها، أنه سيتم استئناف الامتحانات غدًا الثلاثاء، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي الجبر، واللغة الأجنبية الأولى، وأدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الأحد، الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية.