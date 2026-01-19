إعلان

اليوم.. تعطيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كتب : مصراوي

07:30 ص 19/01/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعطيل امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم الإثنين، لطلاب الشهادة الإعدادية، لاحتفالات عيد الغطاس، الموافق 19 يناير من كل عام.

وأكدت المديرية في بيان رسمي لها، أنه سيتم استئناف الامتحانات غدًا الثلاثاء، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي الجبر، واللغة الأجنبية الأولى، وأدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الأحد، الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية.

امتحانات الشهادة الإعدادية تعليم القاهرة عيد الغطاس

