النقل دخلت في الملاكي.. مصرع شخصين إثر تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة


كتب- محمد فتحي:

05:33 ص 19/01/2026

إسعاف - أرشيفية

وقع حادث تصادم سيارتي نقل وملاكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على طريق الضبعة الصحراوي نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، مما أسفر عن مصرع شخصين.

بداية الواقعة، كانت بتلقي مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من الفحص اصطدام سيارة نقل بسيارة ملاكي بطريق الضبعة الصحراوي، مما أسفر عن وفاة كلا من: "حسين محمد واكد"، 42 عاما، قائد السيارة الملاكي ومرافقه "عبد النبي عبد القادر علي"، 57 عاما، مقيمان محافظة الشرقية.

تم إيداع الجثتين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة.

