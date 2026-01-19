إعلان

ترامب يهدد بمقاضاة CBS في حال عدم بث مقابلته كاملة دون تعديل

كتب : مصراوي

08:45 ص 19/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أن الرئيس دونالد ترامب هدد بمقاضاة شبكة CBS news إن أقدمت على تعديل أو اختصار مقابلته التي استمرت 13 دقيقة.

كان الصحافي في الشبكة الأمريكية توني دوكوبيل قد أجرى مقابلة مع ترامب يوم الثلاثاء لصالح برنامج "سي بي إس إيفنينج نيوز"، بعد الانتهاء من تسجيلها، نقلت ليفيت رسالة مباشرة من الرئيس إلى دوكوبيل وزملائه، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

قالت ليفيت بحسب الصحيفة، إن ترامب شدد على ضرورة عدم اقتطاع أي جزء من المقابلة، مطالبا ببثها كاملة، وهو ما رد عليه دوكوبيل بالتأكيد أن الشبكة ستعرضها بالكامل.

وأضافت ليفيت، أن ترامب قال بوضوح إنه سيلجأ إلى مقاضاة الشبكة في حال لم تعرض المقابلة كاملة، في حين رد دوكوبيل، بحسب تسجيل صوتي اطلعت عليه صحيفة "واشنطن بوست"، بأن الرئيس اعتاد إطلاق مثل هذه التهديدات.

وبالفعل، بثت "سي بي إس نيوز" المقابلة كاملة دون أي تعديل.

وقالت الشبكة في بيان، إنها اتخذت قرارا مستقلا بعرض المقابلة كاملة ومن دون أي اقتطاع.

وقالت ليفيت، إن الشعب الأمريكي يستحق مشاهدة مقابلات الرئيس ترامب كاملة ومن دون تعديل أو حذف، مؤكدة أن المقابلة عرضت بالفعل بالشكل الكامل.

يأتي هذا التطور في ظل سوابق قانونية بين ترامب وشبكة "سي بي إس"، إذ كان الرئيس قد رفع دعوى قضائية ضد الشبكة عام 2024 بسبب تعديلها مقابلة مع نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في ذلك العام.

وطالبت الدعوى بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار، واتهمت الشبكة بالقيام بأعمال حزبية وغير قانونية للتأثير على الانتخابات والناخبين من خلال تشويه إخباري وصفته بالخبيث والمضلل.

وفي يوليو الماضي، توصلت شركة "باراماونت"، المالكة للشبكة إلى تسوية في هذه القضية، دفعت بموجبها 16 مليون دولار خصصت لمكتبة ترامب الرئاسية المستقبلية.
واعتبر منتقدون هذه الخطوة بمثابة استسلام كبير لسلطة ترامب التنفيذية من قبل واحدة من أكبر شركات الإعلام في العالم، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب مقاضاة CBS

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

15 صورة لاحتفال ساديو ماني بالفوز بأمم أفريقيا مع زوجته
رياضة عربية وعالمية

15 صورة لاحتفال ساديو ماني بالفوز بأمم أفريقيا مع زوجته
"إصابة خطيرة وغضب الركراكي".. ما لم تشاهده في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

"إصابة خطيرة وغضب الركراكي".. ما لم تشاهده في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
زووم

في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
اغلقوا النوافذ.. نصائح لمرضى الحساسية خلال تقلبات الطقس
نصائح طبية

اغلقوا النوافذ.. نصائح لمرضى الحساسية خلال تقلبات الطقس
زوجة عمرو السولية توجه إليه رسالة رومانسية
مصراوي ستوري

زوجة عمرو السولية توجه إليه رسالة رومانسية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025