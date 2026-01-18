في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني

شهد الوسط الفني خلال الساعات الـ 24 الماضية ثلاث حالات وفاة، وهم الفنان محمود بشير، ووالدة الفنانة دوللي شاهين، وشقيق الفنانة شيرين.

وفاة الفنان محمود بشير

في صباح اليوم، توفي الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض، وذلك بحسب ما أعلنه الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفاة والدة الفنانة دوللي شاهين

أعلنت الفنانة دوللي شاهين وفاة والدتها، اليوم الأحد 18 يناير.

وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "تذكر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود، توفيت والدتي، ادعوا لها بالرحمة".

وفاة شقيق الفنانة شيرين

كشف الفنان منير مكرم عن وفاة شقيق الفنانة شيرين، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب: "وفاة شقيق الفنانة شيرين، عماد محمد السيد عزام".

