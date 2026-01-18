إعلان

بألف فرش ومكبس.. سقوط "مصنع حشيش" في الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

10:25 م 18/01/2026

مديرية أمن الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وجهت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، ضربة أمنية موجعة لأباطرة تصنيع وتجارة الكيف، بعدما نجحت بقيادة اللواء أحمد عليان، مدير المباحث الجنائية، في ضبط أكبر مصنع لإنتاج مخدر الحشيش بكامل مشتملاته في دائرة القنطرة غرب، وذلك عقب تحريات أمنية دقيقة ورصد ميداني ناجح للنشاط الإجرامي.

وكانت المعلومات التي أكدتها تحريات المباحث الجنائية قد أفادت بوجود نشاط مكثف لشخص تخصص في عمليات تدوير وتصنيع وتوزيع المواد المخدرة، متخذًا من موقع حيوي على الطريق الصحراوي "بورسعيد" بدائرة القنطرة غرب مسرحًا لمزاولة نشاطه باستخدام مكبس مخصص لإنتاج الحشيش، وعلى الفور وجه مدير المباحث بتشكيل مأمورية مكبرة لسرعة تحديد وضبط العنصر المستهدف قبل ترويج بضاعته.

مكبس وألف فرش

ونجحت المأمورية في مداهمة الموقع وضبط العنصر الإجرامي متلبسًا داخل المصنع، حيث عثرت بحوزته على كميات ضخمة شملت 1000 "فرش" حشيش، ومكبسًا يُستخدم في التصنيع والتدوير، بالإضافة إلى بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية لتأمين نشاطه، كما تم التحفظ على مبلغ مالي وهاتف محمول وسيارة ملاكي كان يستخدمها المتهم في تنقلاته وترويج السموم.

مديرية أمن الإسماعيلية سقوط مصنع حشيش في الإسماعيلية القنطرة غرب

