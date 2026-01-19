تسببت منشفة الحارس السنغالي إدوارد ميندي، في أزمة خلال مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الذي جمع بين منتخب بلاده والمغرب أمس الأحد الموافق 18 يناير الجاري.

وعند الدقيقة 8+90 من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، التي صاحبتها حالفة جدل واسعة، بعدما انسحب لاعبو المنتخب السنغالي من الملعب اعتراضا على قرار الحكم، قبل أن يعودوا مرة آخرى.

وبعد عودة لاعبي المنتخب السنغالي إلى أرضية الملعب، كان هناك أزمة أخرى لم تظهر بشكل كبير، حيث كان لاعبو المنتخب المغربي يصرون على ألقاء منشفة الحارس السنغالي مندي خارج الملعب.

وظهر قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي، هو يحمل منشفة ميندي ويبعدها عن حارس مرمى المنتخب السنغالي، ليقوم أحد لاعبي أسود التيرانجا بالعودة بإعادة المنشفة مرة آخرى، إلى مكانها الأصلي.

وفي لقطة أخرى، ظهر لاعب وسط المنتخب المغربي إسماعيلي صيباري، هو يحاول منع لاعب المنتخب السنغالي من وضع المنشفة بجوار مرمى إدوار ميندي.

وعلى الرغم من كل ما صاحب ركلة الجزاء، إلا أن حارس المرمى السنغالي نجح في التصدي لركلة الجزاء التي قام بتسديدها إبراهيم دياز، ليساهم في تتويج أسود التيرانجا بكأس أمم أفريقيا 2025.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على المغرب أمس، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.

