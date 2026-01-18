إعلان

"قلقاس وقناديل برتقال".. أهالي بورسعيد يحيون قداس عيد الغطاس (صور)

كتب : طارق الرفاعي

10:34 م 18/01/2026
    قداس عيد الغطاس٤
    قداس عيد الغطاس٦
    قداس عيد الغطاس٥
    قداس عيد الغطاس٢
    قداس عيد الغطاس٣

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أدى أهالي محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بجميع كنائس المحافظة، وسط إقبال ملحوظ بكنيسة الأنبا بيشوي بميدان المنشية، في ظل استنفار أمني مكثف لتأمين المحتفلين ومحيط الكنائس منذ بدء المراسم وحتى انتهائها بسلام.

ترأس الصلاة بكنيسة الأنبا بيشوي لفيف من الآباء الكهنة، ضم القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي، والقس بيشوي مجدي، وسط مشاركة واسعة من خورس الشمامسة وشعب الكنيسة في الصلوات التي تقام مساء 18 يناير من كل عام احتفالًا بذكرى الظهور الإلهي.

رسالة سلام

وأكد القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن العيد يخلد ذكرى عماد السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن، مشيرًا إلى رمزية "الحمامة" التي نزلت من السماء كدلالة واضحة على أن المسيح جاء لينشر السلام والتسامح بين الجميع، حيث تتم طقوس التعميد بتغطيس الإنسان في الماء وفقًا للمعتقد الكنسي.

طقوس ومأكولات

تطرق المتحدث الإعلامي إلى المظاهر الاحتفالية الشعبية المرتبطة بالعيد والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم، وأبرزها تناول مأكولات "القلقاس والقصب"، وتصميم "قناديل الغطاس" المصنوعة من قشر البرتقال المفرغ وبداخله شمعة مضيئة تشبه السراج المنير، كرمز بصري يعبر عن أن السيد المسيح قد جاء ليضيء العالم بنور المحبة والسلام.

