مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

"ظلم فادح".. كيف علقت الصحف السنغالية بعد التتويج بأمم أفريقيا؟

كتب - يوسف محمد:

07:15 ص 19/01/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    لقطة أشرف حكيمي مع حارس السنغال (7)
  • عرض 17 صورة
    حزن لاعبي السنغال (10)
  • عرض 17 صورة
    حزن لاعبي السنغال (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (3) (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (4) (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (22) (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (17) (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (24) (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (25) (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (20) (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (23) (1)
  • عرض 17 صورة
    احتفال منتخب السنغال (14) (1)
  • عرض 17 صورة
    احتفال منتخب السنغال (17) (1)
  • عرض 17 صورة
    احتفال منتخب السنغال (13) (1)
  • عرض 17 صورة
    احتفال منتخب السنغال (18) (1)
  • عرض 17 صورة
    احتفال منتخب السنغال (21) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن منتخب السنغال أمس من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره منتخب المغرب، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

ونجح المنتخب السنغالي في حصد اللقب الأفريقي الثاني في تاريخه، بعدما حقق لقبه الأول في البطولة، عام 2021، بعد الفوز على مصر في النهائي بركلات الترجيح.

وتفاعلت الصحف السنغالية بقوة مع فوز منتخب بلادها بلقب كأس أمم أفريقيا، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على أصحاب الأرض والجمهور المنتخب المغربي.

صحيفة "Seneweb".. فوز مستحق وظلم فادح

واحتفت صحيفة "Seneweb"، بتتويج منتخب أسود التيرانجا بلقب كأس أمم أفريقيا، حيث أشارت الصحيفة إلى انتصار الموهبة على الخبرة، للتعبير عن الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو السنغال.

وأكدت الصحيفة، أن انتصار منتخب السنغال والتتويج باللقب كان مستحق، خاصة في ظل ما قدمه اللاعبين طوال البطولة، بالإضافة إلى الفوز على المغرب في المباراة النهائية على ملعبه ووسط جماهيره.

وذكرت الصحيفة ذاتها، أن خروج لاعبي السنغال من الملعب قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، ورفضهم استكمال اللقاء، جاء بسبب الظلم الفادح الذي تعرضوا له، بعد احتساب الحكم ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة.

صحيفة "IGFM".. ماني الأفضل في التاريخ

تغنيت صحيفة "IGFM"، بالأداء الذي قدمه ساديو ماني مع أسود التيرانجا في البطولة، حيث ذكرت أنه بالفوز بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية بعد التتويج باللقب في نسخة 2021، يكون قد أكد أنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم السنغالية وأسطورة بمعنى الكلمة.

صحيفة " APS".. نهائي على قدر توقعات الجماهير

ومن جانبها أشادت صحيفة "APS" السنغالية، بمستوى منتخبي المغرب والسنغال في مباراة نهائي أمم أفريقيا، حيث وصفت الصحيفة المنتخبين، بأنهما الأفضل في القارة الأفريقية وقدما مباراة على قدر توقعات الجماهير.

وأشادت الصحيفة بنجم هجوم السنغال ساديو ماني، حيث ذكرت، أن صاحب ال 33 عاما، لا يتميز فقط بأداء وإسهاماته الهجومية الكبيرة مع أسود التيرانجا، بل بسبب إخلاصه الكبير مع المنتخب ومساعدة زملائه باستمرار.

أقرأ أيضًا:

"حكيمي وصيباري".. منشفة حارس مرمى السنغال تثير أزمة في نهائي أمم أفريقيا

15 صورة لانهيار لاعبي المغرب بعد الهزيمة أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة المغرب والسنغال كأس الأمم الأفريقية نهائي أمم أفريقيا السنغال ضد المغرب الصحف السنغالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
علاقات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
"إصابة خطيرة وغضب الركراكي".. ما لم تشاهده في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

"إصابة خطيرة وغضب الركراكي".. ما لم تشاهده في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
لمدة يومين.. بدء حجز شقق ظلال غدًا الثلاثاء
أخبار العقارات

لمدة يومين.. بدء حجز شقق ظلال غدًا الثلاثاء
في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
زووم

في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
اغلقوا النوافذ.. نصائح لمرضى الحساسية خلال تقلبات الطقس
نصائح طبية

اغلقوا النوافذ.. نصائح لمرضى الحساسية خلال تقلبات الطقس

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025