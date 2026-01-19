"ظلم فادح".. كيف علقت الصحف السنغالية بعد التتويج بأمم أفريقيا؟

تمكن منتخب السنغال أمس من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره منتخب المغرب، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

ونجح المنتخب السنغالي في حصد اللقب الأفريقي الثاني في تاريخه، بعدما حقق لقبه الأول في البطولة، عام 2021، بعد الفوز على مصر في النهائي بركلات الترجيح.

وتفاعلت الصحف السنغالية بقوة مع فوز منتخب بلادها بلقب كأس أمم أفريقيا، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على أصحاب الأرض والجمهور المنتخب المغربي.

صحيفة "Seneweb".. فوز مستحق وظلم فادح

واحتفت صحيفة "Seneweb"، بتتويج منتخب أسود التيرانجا بلقب كأس أمم أفريقيا، حيث أشارت الصحيفة إلى انتصار الموهبة على الخبرة، للتعبير عن الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو السنغال.

وأكدت الصحيفة، أن انتصار منتخب السنغال والتتويج باللقب كان مستحق، خاصة في ظل ما قدمه اللاعبين طوال البطولة، بالإضافة إلى الفوز على المغرب في المباراة النهائية على ملعبه ووسط جماهيره.

وذكرت الصحيفة ذاتها، أن خروج لاعبي السنغال من الملعب قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، ورفضهم استكمال اللقاء، جاء بسبب الظلم الفادح الذي تعرضوا له، بعد احتساب الحكم ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة.

صحيفة "IGFM".. ماني الأفضل في التاريخ

تغنيت صحيفة "IGFM"، بالأداء الذي قدمه ساديو ماني مع أسود التيرانجا في البطولة، حيث ذكرت أنه بالفوز بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية بعد التتويج باللقب في نسخة 2021، يكون قد أكد أنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم السنغالية وأسطورة بمعنى الكلمة.

صحيفة " APS".. نهائي على قدر توقعات الجماهير

ومن جانبها أشادت صحيفة "APS" السنغالية، بمستوى منتخبي المغرب والسنغال في مباراة نهائي أمم أفريقيا، حيث وصفت الصحيفة المنتخبين، بأنهما الأفضل في القارة الأفريقية وقدما مباراة على قدر توقعات الجماهير.

وأشادت الصحيفة بنجم هجوم السنغال ساديو ماني، حيث ذكرت، أن صاحب ال 33 عاما، لا يتميز فقط بأداء وإسهاماته الهجومية الكبيرة مع أسود التيرانجا، بل بسبب إخلاصه الكبير مع المنتخب ومساعدة زملائه باستمرار.

