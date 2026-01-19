مباريات الأمس
زوجة عمرو السولية توجه إليه رسالة رومانسية

كتب : مصراوي

06:03 ص 19/01/2026
القاهرة - مصراوي

نشرت هدير مندور زوجة عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والنادي الأهلي السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا جديدة برفقة زوجها.

وشاركت هدير متابعيها عبر حسابها بصور تجمعها بزوجها عمرو السولية وهم يستمتعون بالأجواء الشتوية في أحد البلاد خارج مصر.

وعلقت هدير على الصور قائلا: "حياتي انت محليها"

يذكر أن عمرو السولية تزوج من هدير عقب انتقاله إلى النادي الأهلي، بعد فترة خطوبة استمرت أربع سنوات.

ورزق عمرو السولية من زوجته هدير بطفلتين هما ليلي وصوفيا، وتحرص هدير دائما على مشاركة متابعيها بصور تجمعها بعائلته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

زوجة عمرو السولية عمرو السولية صور زوجة عمرو السولية زوجة السولية هدير مندور

