"بعد دعمها له في أمم أفريقيا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسام حسن

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة المغرب في نهائي أمم أفريقيا؟

القاهرة - مصراوي

نشرت هدير مندور زوجة عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والنادي الأهلي السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا جديدة برفقة زوجها.

وشاركت هدير متابعيها عبر حسابها بصور تجمعها بزوجها عمرو السولية وهم يستمتعون بالأجواء الشتوية في أحد البلاد خارج مصر.

وعلقت هدير على الصور قائلا: "حياتي انت محليها"

يذكر أن عمرو السولية تزوج من هدير عقب انتقاله إلى النادي الأهلي، بعد فترة خطوبة استمرت أربع سنوات.

ورزق عمرو السولية من زوجته هدير بطفلتين هما ليلي وصوفيا، وتحرص هدير دائما على مشاركة متابعيها بصور تجمعها بعائلته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.