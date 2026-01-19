

وكالات

سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نموا بنسبة 5% عام 2025 متجاوزا الـ20 تريليون دولار وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين، عن المكتب الوطني للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الصين الشعبية بلغ في نهاية عام 2025 ما قيمته 140.187 تريليون يوان "أي ما يعادل 20.01 تريليون دولار أمريكي"، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالعام الذي سبقه.

على صعيد ربعي، سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموا سنويا بنسبة 5.4% في الربع الأول، و5.2% في الربع الثاني، و4.8% في الربع الثالث، و4.5% في الربع الرابع من عام 2025.

ووفقا للتوقّعات الرسمية الصادرة عن السلطات الصينية، كان من المُقدَر أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين حوالي 5% في عام 2025، وفقا لروسيا اليوم.