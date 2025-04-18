مصرع سيدة وإصابة 17 آخرين في حادث على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 17 آخرين بكسور وجروح متفرقة، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن حالة وفاة وعدد من الإصابات.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع سيدة، وإصابة كل من: حسن دكروري 30 عاماً، ناجحة عبد السلام 35 عامًا، هالة محمد 33 عامًا، ملك جمال 15 عامًا، ثريا عبد المنعم 35 عامًا، سلمى عبد المنعم، 32 عامًا، صبحي رجب 58 عامًا، شعبان محمد 59 عامًا، ثريا حسب الله 35 عامًا، هالة محمود، 18 عامًا، صباح خلف 55 عامًا، أحمد صبحي 18 عامًا، رمضان محمد 50 عامًا، سامية عبد الوارث 30 عامًا، وآية شعبان 20 عامًا، و 2 آخرين مجهولي الهوية.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.