15 صورة لانهيار لاعبي المغرب بعد الهزيمة أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

06:12 ص 19/01/2026
سيطرت حالة من الحزن على لاعبي منتخب المغرب، عقب فقدان لقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الهزيمة أمام المنتخب السنغالي أمس في نهائي البطولة.

وتلقى أسود الأطلس الهزيمة أمس أمام منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "مولاي الأمير عبدالله" بالرباط أمس.

ودخل عدد من لاعبي منتخب المغرب، في نوبة بكاء قوية عقب الهزيمة من منتخب السنغال، وفقدان فرصة التتويج باللقب الأفريقي.

والجدير بالذكر أن النسخة رقم 35 من كأس أمم أفريقيا 2025، أقيمت في المغرب، حيث انطلقت يوم 21 ديسمبر الماضي 2025 واختتمت أمس الأحد 18 يناير الجاري 2026.

منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب المغرب والسنغال نهائي أمم أفريقيا

* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025