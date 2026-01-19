اختتمت أمس الأحد 18 يناير الجاري، منافسات النسخة رقم 35 ببطولة كأس أمم أفريقيا، بتتويج منتخب السنغال باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على المغرب في المباراة النهائية.

وحقق منتخب السنغال الفوز أمس، على حساب نظيره المنتخب المغربي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.

وشهدت المباراة العديد من الأحداث المثيرة للجدل، بداية من الفوضى التي شهدها اللقاء، بعد قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب، ليشير بابي ثياو المدير الفني للسنغال للاعبي منتخبه بالانسحاب من الملعب وعدم إكمال المباراة.

وعند الدقيقة 68 من عمر المباراة، تعرض لاعب منتخب المغرب نيل العيناوي، لإصابة قوية بعد تدخل قوي مع لاعب السنغال، تسبب في إصابته بشكل قوي في الرأس، ليتم إيقاف اللعب لمدة تقترب من 5 دقائق حتى علاج اللاعب، الذي سالت الدماء من رأسه.

وفي لقطة لم شاهد الكثير من المتابعين، عقب خروج لاعبي المنتخب السنغالي من الملعب، اعتراضا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، ظهر أسطورة الكرة السنغالية الحاج ضيوف الذي تواجد في المدرجات، وهو يتحدث مع ساديو ماني وتظهر عليه علامات الغضب.

وبعد عودة لاعبي السنغال لأرضية الملعب، تصدى إبراهيم دياز لركلة الجزاء، لكن حارس المرمى السنغالي ميندي نجح في التصدي للعبة، لتظهر بعد ذلك علامات الغضب على وليد الركراكي والذي تحدث مع دياز بحدة شديدة عقب نهاية الوقت الأصلي من اللقاء.

ودخل لاعبو المنتخب المغربي في حالة حزن شديدة، عقب نهاية المباراة وفقدان اللقب الأفريقي، ليستمر المنتخب المغربي في جعبته لقب وحيد في كأس أمم أفريقيا.

وعلى الجانب الآخر، احتفل لاعبو المنتخب السنغالي بشكل قوي على أرضية الملعب، احتفالا بحصد اللقب الأفريقي الثاني في تاريخهم، بعد التتويج به في عام 2021.

وكان لساديو ماني نجم أسود التيرانجا، تحية خاصة من قبل زملائه بالمنتخب، حيث حمله زملائه على الأعناق وهو يمسك بكأس أمم أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

نجم الأهلي السابق ينتقد تصريحات وائل جمعة عن منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

هل حصل اتفاق على ضياع ركلة الجزاء؟.. حارس مرمى السنغال يحسم الجدل