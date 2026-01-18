بورسعيد - طارق الرفاعي:

عاشت كنائس محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، أجواءً من البهجة الطفولية الخالصة احتفالًا بعيد الغطاس المجيد، حيث توافد الأطفال بصحبة عائلاتهم إلى الصلوات حاملين "البلابيصا"، وهو الفانوس التقليدي المميز لهذا العيد، متنافسين في إظهار أروع التصميمات المضيئة التي أضفت طابعًا كرنفاليًا على الاحتفال.

تعتبر "البلابيصا" أيقونة الموروث الشعبي للعيد في المدينة الباسلة، وهي عبارة عن قشر خارجي لثمرة البرتقال أو اليوسفي يتم تفريغه ووضع شمعة مضيئة بداخله، مع حفر صليب مفرغ على القشرة الخارجية، حيث يبدع شباب الكنائس في تصميمها ليحملها الصغار في أيديهم كعلامة فرح.

رمزية الشموع

وفي شرحه لعمق هذا الموروث، أوضح القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن "البلابيصا" قد تتخذ شكلًا تقليديًا آخر عبارة عن عود قصب مثبت به صليب من جريد النخيل، توضع على أضلاعه الشموع وتعلوه ثمرة يوسفي أو برتقال، مؤكدًا أن نور الشموع المنبعث منها يحمل دلالة روحية بأن قلب الإنسان يجب أن يشع خيرًا وسلامًا للجميع.

أصل الكلمة

وكشف المتحدث الكنسي أن كلمة "بلابيصا" تعود لأصول هيروغليفية وتعني "الشموع"، وهو ما يفسر عادة الأقباط في تزيين منازلهم باليوسفي المضيء في هذه الليلة، لافتًا إلى ارتباط هذا الطقس بأغانٍ شعبية متوارثة لا تزال تتردد في القرى والصعيد، أشهرها المقطع التراثي: "ليلتك يا بلابيصا ليلة هنا وزهور، وفي ليلتك يا بلابيصا حنو العصفور".