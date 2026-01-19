موقف مفاجيء من طاقم تحكيم مباراة السنغال والمغرب مع ساديو ماني

"غير راق ولا يشرف".. انتقادات قوية من وليد الركراكي لمدرب منتخب السنغال

نجح النجم السنغالي ساديو ماني، بطل المشهد الختامي في كأس أمم أفريقيا، ليس بسبب أدائه الفني على أرضية الملعب فقط، ولكن بسبب المشهد الذي قام به في المباراة وإصراره على إقناع زملائه باستكمال اللقاء.

وكان من الممكن أن يتم عدم استكمال مباراة نهائي أمم أفريقيا أمس، بعدما قرر بابي ثيو المدير الفني للسنغال، الانسحاب من المباراة بسبب احتساب الحكم ندالا ركلة جزاء للمغرب، قبل دقائق قليلة من نهاية اللقاء.

وعلى الرغم من قرار المدرب بعدم استكمال المباراة، إلا أن ماني خطف الأنظار بشكل كبير، بعدما تحدث مع زملائه بالمنتخب وطالبهم بالعودة لأرضية الملعب، لاستكمال المباراة تحت أي ظروف.

وعقب نهاية المباراة حرص طاقم الحكام بقيادة جان جاك ندالا، على تحية ساديو ماني على هذه موقفه الرائع، الذي ساعد على استكمال المباراة، بعدما أقنع زملائه والمدير الفني لمنتخب بلاده باستكمال اللقاء.

ونجح منتخب السنغال في تحقيق الفوز أمس على حساب المنتخب المغربي، بنتيجة هدف دون مقابل، ليرفع أسود التيرانجا رصيدهم من الألقاب في البطولة إلى لقبين.

