مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

موقف مفاجيء من طاقم تحكيم مباراة السنغال والمغرب مع ساديو ماني

كتب - يوسف محمد:

04:59 ص 19/01/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    ماني مع طاقم التحكيم (3)
  • عرض 19 صورة
    ماني مع طاقم التحكيم (2)
  • عرض 19 صورة
    ماني وعائلته (6)
  • عرض 19 صورة
    ماني وعائلته (2)
  • عرض 19 صورة
    ساديو ماني (3)
  • عرض 19 صورة
    ساديو ماني (5)
  • عرض 19 صورة
    ساديو ماني (4)
  • عرض 19 صورة
    ساديو ماني (1)
  • عرض 19 صورة
    حفل زفاف ماني (6)
  • عرض 19 صورة
    حفل زفاف ماني (1)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (17) (1)
  • عرض 19 صورة
    احتفال منتخب السنغال (7) (1)
  • عرض 19 صورة
    احتفال منتخب السنغال (9) (1)
  • عرض 19 صورة
    احتفال منتخب السنغال (14) (1)
  • عرض 19 صورة
    احتفال منتخب السنغال (12) (1)
  • عرض 19 صورة
    احتفال منتخب السنغال (11) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح النجم السنغالي ساديو ماني، بطل المشهد الختامي في كأس أمم أفريقيا، ليس بسبب أدائه الفني على أرضية الملعب فقط، ولكن بسبب المشهد الذي قام به في المباراة وإصراره على إقناع زملائه باستكمال اللقاء.

وكان من الممكن أن يتم عدم استكمال مباراة نهائي أمم أفريقيا أمس، بعدما قرر بابي ثيو المدير الفني للسنغال، الانسحاب من المباراة بسبب احتساب الحكم ندالا ركلة جزاء للمغرب، قبل دقائق قليلة من نهاية اللقاء.

وعلى الرغم من قرار المدرب بعدم استكمال المباراة، إلا أن ماني خطف الأنظار بشكل كبير، بعدما تحدث مع زملائه بالمنتخب وطالبهم بالعودة لأرضية الملعب، لاستكمال المباراة تحت أي ظروف.

وعقب نهاية المباراة حرص طاقم الحكام بقيادة جان جاك ندالا، على تحية ساديو ماني على هذه موقفه الرائع، الذي ساعد على استكمال المباراة، بعدما أقنع زملائه والمدير الفني لمنتخب بلاده باستكمال اللقاء.

ونجح منتخب السنغال في تحقيق الفوز أمس على حساب المنتخب المغربي، بنتيجة هدف دون مقابل، ليرفع أسود التيرانجا رصيدهم من الألقاب في البطولة إلى لقبين.

أقرأ أيضًا:

"غير راق ولا يشرف".. انتقادات قوية من وليد الركراكي لمدرب منتخب السنغال

15 صورة لاحتفال ساديو ماني بالفوز بأمم أفريقيا مع زوجته

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية السنغال والمغرب ساديو ماني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
علاقات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
جيهان الشماشرجي جريئة وملك زاهر بصحبة والدها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

جيهان الشماشرجي جريئة وملك زاهر بصحبة والدها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
15 صورة لاحتفال ساديو ماني بالفوز بأمم أفريقيا مع زوجته
رياضة عربية وعالمية

15 صورة لاحتفال ساديو ماني بالفوز بأمم أفريقيا مع زوجته
رضا بهلوي: الشعب الإيراني دعاني للقيادة.. وسأعود إلى طهران مرة أخرى
شئون عربية و دولية

رضا بهلوي: الشعب الإيراني دعاني للقيادة.. وسأعود إلى طهران مرة أخرى
"إصابة خطيرة وغضب الركراكي".. ما لم تشاهده في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

"إصابة خطيرة وغضب الركراكي".. ما لم تشاهده في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025