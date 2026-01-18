بالصورـ وسط أجواء احتفالية.. قداس عيد الغطاس يجمع المسيحيين في أسيوط

آثار خنق وجثث معلقة.. كواليس مقتل 3 أطفال من أسرة واحدة بالمنوفية (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

احتفلت الكنائس بمختلف طوائفها في محافظة أسيوط، اليوم الأحد، بعيد الغطاس، حيث ترأس الأنبا يوأنس مطران أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس وسكرتير المجمع المقدس، صلوات قداس العيد بكنيسة الشهيد مارجرجس.

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن بحسب العقيدة المسيحية.

وفي السياق ذاته، شددت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط من إجراءات تأمين الكنائس والأديرة، إذ أُغلقت الطرق المؤدية إليها لحين انتهاء صلوات القداس واحتفالات عيد الغطاس.

ووجّه اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، الضباط والأفراد المعنيين بالخدمات الأمنية بضرورة رفع درجة اليقظة، وفحص المترددين على الكنائس عبر البوابات الإلكترونية، إلى جانب تمشيط محيطها وتوسيع دائرة الاشتباه، مع الالتزام الكامل بالخطة الأمنية الموضوعة لتأمين دور العبادة، والإبلاغ الفوري عن أي أجسام غريبة أو مركبات مشبوهة داخل نطاق التأمين.

يُذكر أن عيد الغطاس يُوافق 19 يناير من كل عام، وهو ذكرى تعميد السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن، وفقًا للعقيدة المسيحية.