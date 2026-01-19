مباريات الأمس
جميع المباريات

"غير راق ولا يشرف".. انتقادات قوية من وليد الركراكي لمدرب منتخب السنغال

كتب - يوسف محمد:

04:52 ص 19/01/2026
وجه وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، انتقادات قوية لباب ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال، عقب نهاية المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس، في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال الركراكي في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "ما فعله ثياو مدرب السنغال عندما طلب من لاعبيه مغادرة أرضية الملعب، مشهد لا يشرف القارة الأفريقية".

وأضاف: "الصورة التي تم تقديمها عن أفريقيا في المباراة، كانت مخزية والتصرف الذي قام به ثياو تصرف غير راقٍ، خاصة وأن المباراة تم إيقافها أمام أنظار العالم، لما يقرب من 10 دقائق".

واختتم الركراكي تصريحاته: "في النهاية ثياو حاليا هو بطل أفريقيا، ويحق له أن يقول ما يريد في هذا التوقيت".

واعتلى المنتخب السنغالي عرش الكرة الأفريقية، بعدما حقق الفوز أمس على حساب المغرب، بنتيجة هدف دون مقابل، في نهائي كأس أمم أفريقيا ليحصد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

15 صورة لاحتفال ساديو ماني بالفوز بأمم أفريقيا مع زوجته

أول قرار من رئيس السنغال بعد تتويج منتخب بلاده بأمم أفريقيا 2025

