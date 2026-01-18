نصف طن "زبدة مجهولة".. ضربة لمافيا الغش التجاري بالإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية ضربة قوية لمافيا الغش التجاري، حيث نجحت في ضبط أكثر من نصف طن من "الزبدة" مجهولة المصدر وغير المدون عليها أي علامات أو بيانات تجارية، وذلك قبل طرحها للاستهلاك بالأسواق، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة والحفاظ على الصحة العامة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات سامح شبل، مدير مديرية التموين، بتكثيف المتابعة الميدانية للتصدي لكافة صور التلاعب، حيث قاد التحرك الميداني عبد الحميد حسين، مدير الرقابة التموينية، بمشاركة المفتشتين هويدا حسن وهبة السيد، وتم التحفظ الفوري على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع محاولات استغلال المواطنين.

تلاعب بالخبز

وعلى صعيد منظومة الدعم، أحكمت الحملة حصارها على المتلاعبين برغيف العيش، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 15 محضرًا ضد مخابز بلدية ثبت إنتاجها لخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات الفنية.

وأكدت المديرية استمرار جولاتها الرقابية على كافة المنشآت لضمان انضباط العمل وحماية جمهور المستهلكين من جشع التجار.