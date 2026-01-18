إعلان

نصف طن "زبدة مجهولة".. ضربة لمافيا الغش التجاري بالإسماعيلية (صور)

كتب : أميرة يوسف

08:54 م 18/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حملة تموينية
  • عرض 3 صورة
    المضبوطات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية ضربة قوية لمافيا الغش التجاري، حيث نجحت في ضبط أكثر من نصف طن من "الزبدة" مجهولة المصدر وغير المدون عليها أي علامات أو بيانات تجارية، وذلك قبل طرحها للاستهلاك بالأسواق، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة والحفاظ على الصحة العامة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات سامح شبل، مدير مديرية التموين، بتكثيف المتابعة الميدانية للتصدي لكافة صور التلاعب، حيث قاد التحرك الميداني عبد الحميد حسين، مدير الرقابة التموينية، بمشاركة المفتشتين هويدا حسن وهبة السيد، وتم التحفظ الفوري على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع محاولات استغلال المواطنين.

تلاعب بالخبز

وعلى صعيد منظومة الدعم، أحكمت الحملة حصارها على المتلاعبين برغيف العيش، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 15 محضرًا ضد مخابز بلدية ثبت إنتاجها لخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات الفنية.

وأكدت المديرية استمرار جولاتها الرقابية على كافة المنشآت لضمان انضباط العمل وحماية جمهور المستهلكين من جشع التجار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية التموين بالإسماعيلية الغش التجاري زبدة مجهولة المصدر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
أخبار مصر

فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
أخبار مصر

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
ملخص شوط المغرب والسنغال الأول في نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

ملخص شوط المغرب والسنغال الأول في نهائي كأس الأمم الأفريقية
أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
زووم

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان