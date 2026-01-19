إعلان

الصين.. انفجار في مصنع للصلب يخلف عشرات الضحايا

كتب : مصراوي

08:41 ص 19/01/2026

انفجار في مصنع للصلب

وكالات

ارتفعت حصيلة الانفجار في مصنع للصلب بمنطقة منغوليا الداخلية شمال الصين إلى قتيلين و8 مفقودين و84 مصابا حسب التلفزيون المركزي الصيني.

ووقع الانفجار في 18 يناير الساعة 3:05 مساءً "10:05 صباحًا بتوقيت موسكو" في مصنع للصلب تابع لشركة باوتو ستيل الصينية لصناعة الصلب في مدينة باوتو.

وقد تم إرسال فرق الإنقاذ ومعدات الإنقاذ المتخصصة وقوات الاستجابة للطوارئ إلى موقع الحادث فور وقوعه.

جاء في البيان: "حتى الساعة 6صباحًا "1:00 صباحًا بتوقيت موسكو - :المحرر" من يوم 19 يناير، أسفر الانفجار عن مقتل شخصين، وفقدان 8، وإصابة 84 آخرين".

وأُفيد سابقاً عن وفاة شخصين وإصابة 66 آخرين وفقدان خمسة.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا، لا يزال التحقيق جارياً في الأثر البيئي للانفجار، وتشير أحدث البيانات إلى عدم وجود آثار بيئية سلبية.

وقد شكلت السلطات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم فريق عمل لتحديد سبب الانفجار، وفقا لروسيا اليوم.

انفجار في مصنع للصلب الصين انفجار الصين

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
