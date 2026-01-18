"متشابكو الأيدي".. الكاميرات توثق اللحظات الأخيرة لأطفال المنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

كشفت كاميرات المراقبة عن تفاصيل قاسية وثقت اللحظات الأخيرة في حياة الأطفال الثلاثة ضحايا جريمة قرية الراهب بالمنوفية، حيث أظهرت اللقطات الصغار وهم يسيرون في الشارع "متشابكي الأيدي" في طريقهم إلى الدرس الصباحي، بينما كان القاتل يتعقب خطواتهم بهدوء تام.

وظهر المتهم "محمود.ج" في المقاطع المسجلة وهو يستقل دراجة هوائية، مرتديًا قميصًا برتقالي اللون وبنطالًا غامقًا، حيث ظل يراقب الضحايا عن بُعد قبل أن يلحق بهم ويتمكن من استدراجهم إلى منزل قديم مهجور داخل القرية، ليجهز عليهم خنقًا وينهي حياتهم في مشهد مأساوي.

رحلة البحث

وبدأت المأساة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، حين خرج الشقيقان وابنة عمهما، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات ونصف و6 سنوات، قاصدين مكان "الدرس"، إلا أن تأخر عودتهم أثار ذعر الأسر ودفع الأهالي للبحث في كل مكان وتتبع خط سيرهم.

وقادت تفريغات الكاميرات ذوي الضحايا إلى تتبع تحركات الصغار حتى آخر نقطة ظهروا فيها، لينتهي البحث بالعثور على جثامينهم داخل الدار المهجورة وقد فارقوا الحياة، وسط صدمة وحزن عميق سيطر على أهالي القرية نظرًا لصغر سن الضحايا وبشاعة التنفيذ.

ضبط القاتل

ونجحت مباحث مركز شبين الكوم في القبض على المتهم فور تكشف الخيوط، حيث تباشر النيابة العامة التحقيقات معه حاليًا لكشف دوافع الجريمة بانتظار تقرير الطب الشرعي، فيما تنهي أسر الضحايا إجراءات تصاريح الدفن استعدادًا لتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير.

