"الجارديان": بيع جرينلاند قد يصبح كارثة تحل بأوكرانيا



وكالات

حذرت صحيفة "الجارديان"، من أن أي موافقة على بيع جرينلاند بشكل قسري قد يرسل لكييف إشارة كارثية حول دور الاتحاد الأوروبي كفاعل جيوسياسي، ومدى قدرته على حماية أوكرانيا.

أشارت الصحيفة إلى أن صمت الدول الأوروبية ومحاولات حل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية دون اللجوء إلى إجراءات أو عقوبات حاسمة، يُعد دليلا على فشل استراتيجية استرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتبعها بعض العواصم الأوروبية.

كان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنه سيفرض رسوما جمركية 10% على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا الداعمة لجرينلاند، وفي يونيو سيرفعها إلى 25% حتى التوصل إلى اتفاق لشراء واشنطن الجزيرة.

وهذا التصعيد يأتي في وقت يُواجه فيه الحلفاء الغربيون تحديات جيوسياسية كبرى أبرزها النزاع في أوكرانيا، مما يضع أوروبا في مأزق بين الحفاظ على الوحدة الأطلسية ورفض ما تراه انتهاكا لسيادة حليفها الدنماركي وسلامة أراضيه، وفقا لروسيا اليوم.