"كان ساكن عندنا".. كيف عثرت الشرطة على جثة ثالث ضحايا سفاح المعمورة؟ -صور

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تسبب الكشف عن ارتكاب المتهم المعروف بـ "سفاح المعمورة" جريمة ثالثة بقتل رجل ودفنه في شقة أخرى بالطابق الأرضي بمنطقة العصافرة حالة من الصدمة بين المواطنين في الإسكندرية.

ووفقًا لأقوال شهود العيان، تعرف أهالي المنطقة وملاك العقار المذكور بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة على المتهم "ن.أ" 51، سنة، بعد الكشف قتله سيدتين بشقة في المعمورة.

وأبلغ ملاك العقار قوات الشرطة أن المتهم كان لديهم في شقة بالطابق الأرضي قبل سنوات ومازالت مغلقة منذ غادرها، وأنهم يشتبهون في احتمالية وجود ضحايا آخرين داخلها.

واستخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وكشفت معاينة موقع العثور على الضحية الثالثة للمتهم أنها عبارة شقة صغيرة الحجم، مظلمة بشكل شبه كامل، تشبه القبر، وموضوع عليها باب حديد مغلق بإحكام، وكان يقيم فيها المتهم منذ عدة سنوات.

وكان قرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

كان قسم شرطة المنتزه ثان قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

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