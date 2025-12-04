الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أدلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة الرمل، صباح اليوم الخميس داخل لجنة مدرسة الرمل الثانوية بنات، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مكثفة.

وشهدت اللجنة انتظامًا في حركة دخول وخروج الناخبين خلال الفترة الصباحية، فيما حرص الوزير عقب الإدلاء بصوته على التأكيد أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعكس وعي المواطنين بأهمية المرحلة الحالية، ودورهم في اختيار ممثليهم داخل البرلمان.

ويأتي حضور الوزير ضمن اليوم الثاني من جولة الإعادة بدائرة الرمل، والتي تضم لجنة عامة واحدة، و47 مقرا انتخابيا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744,824 ناخبا داخل نطاق قسمي شرطة رمل أول وثان.

وشهدت اللجان منذ الصباح توافد عدد ملحوظ من الناخبين، خاصة من كبار السن، مع بدء زيادة حضور الشباب تدريجيا.

وتتابع محافظة الإسكندرية سير العملية الانتخابية من خلال غرف عمليات تعمل على مدار الساعة داخل حي شرق، مرتبطة مباشرة بالغرفة المركزية في ديوان عام المحافظة لرصد معدلات الإقبال لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي طارئ.