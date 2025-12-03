محافظ جنوب سيناء يفتتح أطول بردية في العالم بمتحف شرم الشيخ (صور)

محافظ الفيوم يتفقد عددًا من لجان التصويت بجولة إعادة النواب مساءً (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد متحف شرم الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، انطلاق الاحتفالية الكبرى بمناسبة مرور خمس سنوات على افتتاحه، تحت شعار "التراث يلتقي بالأمل".

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وممثلي وزارة السياحة والآثار، وقيادات دينية ووطنية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب مشاركة مميزة لأطفال مستشفى 57357.

وخلال الاحتفالية، افتتح محافظ جنوب سيناء أطول بردية في العالم بطول 40 مترًا، والتي يوثق المتحف من خلالها تاريخ مستشفى 57357 وقصص الأطفال "المحاربين" للمرض، في عمل فني وإنساني يجمع بين رمزية الحضارة المصرية القديمة وقيم الأمل والدعم الإنساني.

كما أهدى المتحف النسخة الأصلية من البردية إلى مستشفى 57357 تقديرًا لرسالتها الإنسانية.

وأكد المحافظ أن هذه الفعالية تجسد تلاقي التاريخ مع روح الإنسانية، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز دور المتاحف كمراكز ثقافية وتفاعلية تخدم المجتمع، وربط التراث بالحاضر والمستقبل، إلى جانب دعم المبادرات الإنسانية التي تُعلي من قيمة الإنسان.

وأشار المحافظ إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتي بالتزامن مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الآثار والسياحة الثقافية، خاصة بعد الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير بحضور الرئيس وزعماء العالم.

وأوضح المحافظ أن احتفال هذا العام يحمل بعدًا إنسانيًا مضاعفًا، لما يمثله حضور أطفال 57357 من رسالة قوة وإلهام، مضيفًا: "الحضارة الحقيقية تُقاس بما نقدمه للإنسان الذي يصنعها."

وشهدت الفعالية تكريم عدد من القيادات والشركاء والداعمين لمبادرات المتحف والمستشفى، تقديرًا لجهودهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الأطفال ومساندة العمل الثقافي والإنساني في المحافظة.