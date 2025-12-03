بحيلة شيطانية.. ضبط سائق تاكسي استولى على مصوغات ربة منزل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

ضبطت الأجهزة الأمنية في بني سويف سائق تاكسي لاتهامه بالنصب على ربة منزل والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية بعد إيهامها بوجود "جن" مرتبط بقطع الذهب التي تمتلكها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، بلاغًا من ربة منزل تُدعى "ش. ع. أ."، 29 عامًا، أفادت فيه أنه أثناء استقلالها سيارة تاكسي بصحبة والدتها من شارع الروضة بمدينة بني سويف في طريقهما إلى قرية الدوية، شعرت بعدم ارتياح لارتداء خاتم ذهب.

واستغل السائق حديثها وأوهمها بأن الخاتم يحمل "أذى" ومرتبط بوجود جن، وطلب منها تسليمه ووضعه داخل كيس، وأخبرها بعدم فتحه إلا بعد يومين. وبعد انتهاء المدة، فتحت الكيس فوجدت الخاتم كما هو، في محاولة منه لكسب ثقتها.

لاحقًا، تواصل السائق معها وطلب باقي مصوغاتها الذهبية بزعم قدرته على "التعزيم على الجن"، فسلمته نحو 32 جرامًا من الذهب ووضعتها داخل كيس آخر، وطلب منها عدم فتحه لمدة 44 يومًا، لتكتشف بعد انتهاء المدة أن الكيس فارغ تمامًا.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، تم ضبط المتهم وإحالته للتحقيق، وتحُرر محضر بالواقعة.