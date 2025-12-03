محافظ أسوان يتابع انهيار منزل قديم من 4 طوابق ببركة الدماس (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود احتواء واقعة انهيار منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة بركة الدماس، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بعد أن تم إخلاء المنزل منذ أمس من المقيمين فيه تحسبًا لانهياره في أي وقت نتيجة تقادم العقار.

وأعطى المحافظ توجيهاته لرئيس مركز ومدينة أسوان، إبراهيم سليمان، بالتوجه فورًا إلى مكان الواقعة، بالتزامن مع الدفع بـ7 سيارات إسعاف وفرق الحماية المدنية للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأوضح إبراهيم سليمان أنه لم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية نتيجة انهيار العقار، حيث كان يقيم فيه 4 أسر، ولدى شعورهم بحدوث تصدعات قاموا بإخلاء الأثاث والممتلكات الخاصة، ما ساهم في تفادي أي خسائر بشرية.

وأشار إلى أن العقار قديم، إذ تم بناؤه منذ حوالي 55 عامًا، وبسبب تقادم البناء ظهرت التصدعات التي أدت إلى انهياره. وتم على الفور عمل كردون أمني واتخاذ إجراءات الحماية والسلامة المهنية، بالإضافة إلى رفع مخلفات المنزل.