محافظ القليوبية يتفقد لجان الإعادة بانتخابات النواب

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:55 م 17/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية داخل اللجان
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات
  • عرض 6 صورة
    الانتخابات
  • عرض 6 صورة
    جولة محافظ القليوبية في اللجان

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية موسعة شملت 5 مدن ومراكز، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في يومها الأول لجولة الإعادة.

بدأت الجولة بمركز ومدينة بنها بزيارة مدرستي "ابن خلدون الابتدائية" و"أبو عبيدة بن الجراح"، ثم انتقل إلى مركز طوخ لتفقد مدرستي "الشهيد محمد فهمي الطوخي" و"ترسا للتعليم الأساسي".

وواصل المحافظ جولته بزيارة مركز قليوب، حيث تفقد مدرسة "طنان الثانوية بنين"، ثم توجه لمركز شبين القناطر لتفقد مدرسة "الزهويين الابتدائية"، واختتم جولته بمدينة الخصوص بزيارة مدرسة "الشهيد علاء عزت الثانوية"، وذلك بحضور القيادات التنفيذية المعنية.

وأكد المحافظ خلال جولته أن الأمور تسير على أكمل وجه بمختلف اللجان، مشيراً إلى رصد إقبال كثيف من المواطنين منذ الساعات الأولى، مع توقعات بزيادة وتيرة التوافد خلال الفترة المسائية. ووجه عطية بضرورة التسهيل على المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة والمساعدة لضمان أدائهم لواجبهم الوطني في سهولة ويسر.

وأشاد المهندس أيمن عطية بوعي أبناء القليوبية وحرصهم على المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، مؤكداً أن هذا المشهد الحضاري يعكس تلاحم الشعب وحرصه على استكمال الاستحقاق الدستوري بصورة مشرفة تليق بمكانة المحافظة.

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية انتخابات مجلس النواب 2025

