جولة ميدانية لمحافظ السويس لمتابعة انتظام إعادة انتخابات النواب.. صور

كتب : حسام الدين أحمد

05:17 م 17/12/2025

محافظ السويس ونائبه خلال تفقد اللجان

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد الدكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اللجان الانتخابية بجولة الإعادة في دائرة السويس، لمتابعة انتظام عملية التصويت بعد انتهاء فترة الاستراحة.

وبدأت جولة المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور عبد الله رمضان، بزيارة لجان مدارس محمود سامي البارودي، وأحمد رمضان الثانوية بنين بمنطقة الزراير، ولجنة مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين، وتحدث معهم عن أهمية اختيار من يصلح لتمثيلهم على المقعد الرابع بدائرة السويس، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل إنجاح العملية الانتخابية بالمحافظة.

وتبلغ الكتلة التصويتية بمحافظة السويس 505,586 ناخبًا لهم حق التصويت داخل 41 لجنة فرعية؛ حيث يضم حي الأربعين 188,083 ناخبًا موزعين على 14 لجنة انتخابية، ويأتي حي فيصل في المركز الثاني بعدد 136,615 ناخبًا موزعين على 10 لجان، بينما يضم حي الجناين 83,416 ناخبًا.

محافظ السويس يتحدث مع ناخبه

