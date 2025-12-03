بالصورـ إقبال ملحوظ من السيدات وكبار السن في الدائرة الثالثة بأسيوط

تابع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة الرمل، مؤكدًا استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان انتظام التصويت في يومه الأول.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لرصد أي مستجدات ميدانية والتعامل الفوري معها، بما يضمن انسيابية العملية الانتخابية وسلامة الإجراءات داخل اللجان.

وشدد على أن المحافظة اتخذت كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للناخبين، تتيح لهم الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات تمثل مسؤولية وطنية، وتعكس وعي المواطنين وحرصهم على المساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744,824 ناخبًا، موزعين داخل نطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد صلاح، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء شركات المرافق، ومديري المديريات، وممثلي الجهات التنفيذية والأمنية، وكافة الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية.

وأعلنت المحافظة عن تخصيص الخط الساخن (114) من التليفون الأرضي، إلى جانب مجموعة من الأرقام المباشرة لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين على مدار الساعة، وهي:

(4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137).