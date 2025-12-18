المشاط تصل الأقصر: 65.7 مليار جنيه استثمارات لتنمية الصعيد

الأقصر - محمد محروس:

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مطار الأقصر في مستهل جولة ميدانية تشمل محافظتي الأقصر وسوهاج.

وتستهدف الزيارة افتتاح عدد من المشروعات التنموية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، لضمان سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، والوقوف ميدانيًا على معدلات الإنجاز في الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين في صعيد مصر.

دعم رئاسي لتنمية الجنوب

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد، سعيًا لإحداث تنمية حقيقية تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عيش لائق.

وأوضحت أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع ملف الصعيد على رأس أولويات العمل الوطني لتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات، وتحويل أقاليم الجنوب إلى مناطق جاذبة للاستثمار ومركزة للخدمات المتطورة.

خارطة الاستثمارات المليارية

وكشفت الوزيرة أن إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي الجاري 2025/2026 تقدر بنحو 65.7 مليار جنيه، مما يعكس طفرة في التمويلات المخصصة للنمو الإقليمي.

ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات بقيمة 31.7 مليار جنيه، بينما تبلغ استثمارات إقليم شمال الصعيد نحو 21.8 مليار جنيه، في حين خُصص لإقليم وسط الصعيد نحو 12.3 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية والمشروعات الخدمية.