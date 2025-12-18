فرز الأصوات بانتخابات النواب في الإسماعيلية عقب غلق الصناديق

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

بدأت أعمال فرز الأصوات عقب انتهاء عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025م، باللجنة رقم 55 في المركز الثقافي في مركز ومدينة فايد التابع للدائرة الثالثة، برئاسة المستشار باسم حسنين.

انطلقت إجراءات الفرز فور التأكد من إغلاق أبواب اللجان بشكل رسمي، مع السماح لكافة الناخبين المتواجدين داخل مقار الاقتراع بالإدلاء بأصواتهم قبل الغلق، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة وبحضور ممثلي الجهات المعنية، لضمان الشفافية والنزاهة الكاملة للعملية الانتخابية.

ضوابط قانونية وشفافية كاملة

وتجرى أعمال الفرز داخل اللجان وفقًا للضوابط القانونية المقررة، حيث يتم حصر الأصوات وتدوين النتائج في المحاضر الرسمية تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة العامة المختصة.

وستتولى اللجنة العامة استكمال الإجراءات القانونية وجمع أصوات اللجان الفرعية تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية في وقت لاحق، بعد مراجعة كافة المحاضر والطعون إن وجدت، لضمان مطابقة النتائج للواقع الانتخابي الذي شهدته لجان الدائرة الثالثة.

جاهزية لوجستية واستعدادات مكثفة

جدير بالذكر، أن محافظة الإسماعيلية جهزت 168 مركزًا انتخابيًا تضم 182 لجنة فرعية، و3 لجان عامة لاستقبال مليون و9 آلاف و660 ناخبًا بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وشملت التجهيزات 152 مدرسة و11 معهدًا أزهريًا و3 مراكز شبابية، إلى جانب مراكز ثقافية وطبية، لتوفير كافة سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية طوال يومي التصويت في الداخل.

جولة الإعادة بالمرحلة الثانية

وتعد الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تضم 13 محافظة، حيث جرت جولة الإعادة في الداخل يومي 17 و18 ديسمبر. وتنافس المرشحون في هذه الجولة على 3 مقاعد بالدوائر الانتخابية الثلاث بالمحافظة، بواقع مقعد لكل دائرة، وسط تباين في الكتلة التصويتية بين الدوائر، حيث تصدرت الدائرة الأولى بـ 461 ألف ناخب، تلتها الدائرة الثالثة بـ 375 ألف ناخب، ثم الدائرة الثانية بـ 173 ألف ناخب.