صلاة الغائب على "شقيقي الفيوم".. تعذر انتشال الجثامين بعد أسبوع

التنقيب عن الآثار أرشيفية

الفيوم - حسين فتحي:

أعلن أقارب ضحايا التنقيب عن الآثار بالفيوم إقامة صلاة الغائب على أبناء عمومتهم الذين لقوا حتفهم داخل بئر بنجع الصعيدي التابع لقرية الحادقة.

جاء هذا القرار بعد مرور أسبوع كامل من البحث المتواصل والمضني لانتشال جثماني الشقيقين حسام مصطفى عبد التواب "36 عاماً"، وأحمد "41 عاماً"، حيث حالت العوائق الفنية دون الوصول إليهما في باطن الأرض.

صلاة الغائب بالمسجد

وحدد أحمد الجمال، أحد أقارب الضحايا، موعد صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة بمسجد الحاج محمد صالح بقرية الحريشي.

وتأتي هذه الدعوة بعد أن استنفدت قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بالفيوم كافة الوسائل الممكنة للوصول إلى الضحايا، والذين دفنوا تحت الأنقاض أثناء قيامهم بالحفر بقطعة أرض تجاور المنازل بحثاً عن الآثار، تحت إشراف القيادات الأمنية بمديرية أمن الفيوم.

عجز عمليات الانتشال

وكشفت التحريات والجهود الميدانية أن عملية الانتشال واجهت صعوبات بالغة نظراً لوقوع الحادث داخل حفرة يزيد عمقها عن 20 مترًا.

وأوضحت التقارير الفنية أن المنطقة ذات طبيعة طينية وتعوم فوق مياه جوفية، مما أدى إلى انهيار أجزاء من جدار الحفرة فوق الضحايا.

وصدر قرار رسمي بوقف أعمال الحفر مساء الخميس نظرًا لخطورة الاستمرار على المنازل المجاورة وتجنبًا لوقوع كارثة إضافية.

ملاحقة قانونية للمتورطين

وفي سياق متصل، ألقت أجهزة الأمن القبض على صاحب قطعة الأرض، وهو محصل بقطاع الكهرباء، ونجله بتهمة الاستعانة بالشقيقين للتنقيب غير المشروع عن الآثار.

جرى التحفظ على أدوات الحفر التي شملت محركات رفع ومعدات يدوية وحفارات عملاقة استعين بها خلال محاولات الإنقاذ، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة التي هزت أركان المحافظة.