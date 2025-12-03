أهالي القرنة يستقبلون محافظ الأقصر بالمزمار البلدي في موقف سيارات

شهدت منطقة سوق الخواجات التجارية بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، حالة من الحزن والأسى، جراء اندلاع حريق هائل داخل مول رأفت صيام التجاري للملابس، مما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

أفادت التحقيقات الأولية بأن الحريق ناتج عن ماس كهربائي أتى على محتويات المول المكون من خمسة طوابق بالكامل.

بدأت مجريات الأحداث في تمام التاسعة والنصف من مساء أمس الثلاثاء، عقب إغلاق المحلات، حيث لاحظ المارة انبعاث دخان كثيف سرعان ما تحول إلى ألسنة لهب متصاعدة من أحد الطوابق العليا، لتمتد النيران بشكل سريع إلى باقي أجزاء المول.

هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحادث، وجرى عزل المنطقة تجنباً لوقوع المزيد من الضحايا، وواجهت قوات الإطفاء صعوبة بالغة في التعامل مع الحريق بسبب ضيق الشوارع المحيطة، مما أعاق دخول سيارات الإطفاء الضخمة، واضطر القوات إلى مد خراطيم المياه لمسافات طويلة لمحاولة الوصول إلى بؤرة النيران.

استمرت جهود الإخماد والسيطرة على الحريق لأكثر من 8 ساعات متواصلة، تم خلالها إخراج الضحايا والمصابين، وبمجرد السيطرة على النيران، بدأت سيارات الإسعاف في نقل المصابين والضحايا إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، ليتأكد في النهاية وفاة خمسة أشخاص، وإصابة 13 آخرين، بينهم أفراد من قوة الحماية المدنية.

الحصر المبدئي والخسائر

كشفت المعاينة المبدئية لحجم التلفيات عن خسائر مادية فادحة، حيث قُدّر الحصر المبدئي لتلفيات المول بنحو 50 مليون جنيه، نتيجة التهام النيران لكافة محتوياته.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وقرر انتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان السبب الفعلي لاندلاع الحريق، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثامين وتسليمها لذويها، واستكمال التحقيقات بسؤال المصابين والمسؤولين عن المول.

وضمت الوفيات: علي محمد مصطفي الطنطاوي (43 سنة - مدير المبيعات)، رأفت ماهر صيام (27 سنة - نجل صاحب المحل)، محمد احمد السيد نخله (37 سنة)، ماجد علي محمد مصطفي (18 سنة)، أدهم مصطفى صالح البنا (49 سنة)، فيما جرى إيداع 13 شخصاً في مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

تحرك المحافظ وإجراءات التعويض

في سياق متصل، تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، موقع الحادث مرتين، مؤكداً استمرار عمل الأجهزة التنفيذية على مدار الساعة لإزالة آثار الحادث وتطهير المنطقة وفتح الشوارع وعودة الحركة الطبيعية.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف المساعدات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، مقدماً خالص التعازي لأسر المتوفين.

وأشار إلى أن جميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وغادروا المستشفى، موجهاً الشكر للطواقم الطبية بمستشفى الطوارئ على جهودهم المتميزة.