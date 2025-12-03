عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة سير العمل ونتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "عيون أطفالنا مستقبلنا"، والتي تُنفذ بالتعاون مع المؤسسة العالمية لأندية الليونز – مصر، بهدف تقديم رعاية صحية متكاملة لطلاب المدارس، تشمل الكشف الطبي المتخصص، وتوفير العلاج، وتصميم النظارات، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لعلاج مشكلات الإبصار، بما يضمن بيئة تعليمية وصحية مناسبة للطلاب.



حضر الاجتماع فريق من المؤسسة العالمية لأندية الليونز – مصر، ضم الدكتور عرفة قيقه، رئيس المبادرة والنائب الأول لحاكم المنطقة الليونزية 352 – مصر، والسيدة ماهيتاب عبد السلام، منسق المبادرة بمحافظة القليوبية، إلى جانب وكلاء وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والأزهر، بما يعكس شراكة موسعة وجهودًا متكاملة بين مختلف الجهات المعنية لإنجاح المبادرة.



واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه بالتنسيق بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم، حيث أوضح الدكتور أسامة الشلقاني أن الفحص الأولي نُفّذ عبر 150 فريقاً طبياً من الزائرات الصحيات، وشمل 419 ألف طالب، تم من بينهم رصد مشكلات بالإبصار لدى نحو 17 ألف طالب، سيتم تحويلهم لاحقاً للكشف الطبي المتخصص في المدارس المركزية لتحديد الاحتياجات العلاجية لكل حالة.



من جانبه، أكد الدكتور عرفة قيقه أن المبادرة تستهدف فحص وعلاج 8.5 مليون طالب في 10 آلاف مدرسة و100 سنترال على مستوى الجمهورية بحلول عام 2027، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع أكثر من نصف مليون نظارة طبية مجاناً على الطلاب المستحقين بجميع المحافظات ضمن مراحل المبادرة.



وثمّن المهندس أيمن عطية الجهود الكبيرة التي تبذلها المبادرة بالتعاون مع أندية الليونز، مشيراً إلى أن ما تقدمه من خدمات، سواء كانت كشفاً طبياً دقيقاً أو نظارات طبية أو عمليات جراحية، يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الطلاب، ويسهم في تحسين قدراتهم على التحصيل العلمي داخل بيئة تعليمية وصحية آمنة، مؤكداً أن صحة الطلاب هي الأساس في بناء مستقبل المحافظة والوطن.