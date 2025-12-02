إعلان

بعد نصف ساعة من الإغلاق.. ماس كهربائي يحرق 4 طوابق بمول المنصورة (صور)

كتب : مصراوي

11:11 م 02/12/2025
الدقهلية - رامي محمود:

كشفت المعاينة المبدئية لحريق "مول رأفت صيام" التجاري بمنطقة سوق الخواجات بالمنصورة، عن أن ماسًا كهربائيًا بأحد الأدوار كان السبب وراء اندلاع النيران التي التهمت محتويات المبنى المكون من 4 طوابق بالكامل.

وأفادت شهادات شهود العيان في محضر الشرطة بأن الحريق اندلع في تمام التاسعة والنصف مساءً، أي بعد مرور 30 دقيقة فقط من إغلاق المحل، حيث لوحظ انبعاث دخان كثيف تلاه ظهور ألسنة اللهب في الطابق الثالث، قبل أن تمتد النيران سريعًا لباقي الأدوار وتدمر كميات ضخمة من الملابس المخزنة.

وأمرت النيابة العامة بانتداب فريق من قسم الأدلة الجنائية لتحديد نقطة بداية الحريق بدقة، مع التحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها، واستدعاء المدير المسؤول وملاك المول لسماع أقوالهم.

ونجحت قوات الحماية المدنية، مدعومة بـ 12 سيارة إطفاء، في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة بشارع بورسعيد، وتجري حاليًا أعمال التبريد وإخراج المحتويات المحترقة لضمان عدم تجدد الاشتعال.

