رسائل نصية تلاحق "مواعيد الأمصال".. ميكنة مراكز العقر بجنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

في خطوة تهدف إلى سد ثغرة "نسيان مواعيد الجرعات" التي قد تهدد حياة المصابين، أطلقت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، منظومة رقمية جديدة لميكنة "مراكز العقر" وربطها شبكيًا بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها وزارتا الصحة والتخطيط.

الانطلاق من شرم الشيخ

البداية كانت عبر دورة تدريبية مكثفة استضافتها قاعة التدريب بمستشفى شرم الشيخ الدولي (التابعة لهيئة الرعاية الصحية)، تحت إشراف الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أشرف فوزي، مدير الطب الوقائي.

يستهدف التدريب، الذي ينفذه فريق برنامج الأمراض المشتركة بقطاع الطب الوقائي بالوزارة، تأهيل الفرق الإشرافية بالمديرية والإدارات الصحية، والفرق الطبية المباشرة للعمل، على استخدام "البرنامج الإلكتروني" الجديد بكفاءة عالية.

وداعًا للسجلات الورقية: متابعة لحظية

وفي تصريحات حول أهمية المشروع، أكد وكيل وزارة الصحة أن النظام الجديد يتجاوز فكرة "التسجيل الإلكتروني" إلى "الإدارة الذكية للأزمة". فالنظام يتيح لمتخذي القرار "متابعة لحظية" على المستوى المركزي لجميع حالات العقر، مما يضمن:

- تطبيق البروتوكولات العلاجية الموحدة بدقة صارمة.

- توفير بيانات دقيقة تدعم جهود التوعية وتحديد الفئات والمناطق الأكثر عرضة للإصابة.

ميزة للمواطن: "تنبيه قبل الخطر"

الميزة الأبرز التي يقدمها المشروع للمواطن في جنوب سيناء تتمثل في "نظام التنبيه الآلي"؛ حيث أوضح الدكتور الشنهاب أن النظام سيقوم بإرسال رسائل نصية (SMS) إلى هواتف المرضى لتذكيرهم بموعد الجرعة التالية قبل حلولها بـ 48 ساعة.

هذه الآلية تهدف بشكل مباشر إلى ضمان الالتزام الصارم بالمواعيد العلاجية، وهو أمر حيوي في أمصال العقر حيث يعد التوقيت جزءًا لا يتجزأ من فعالية العلاج والوقاية من المضاعفات الخطيرة.

ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والسائحين في المحافظة.