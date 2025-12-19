حاتم الشامي يتصدر.. الحصر العددي لانتخابات الخانكة والخصوص والعبور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الخامسة، ومقرها مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لنتائج جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025م.

وجاء الإعلان عقب الانتهاء من أعمال الحصر الشامل وتجميع النتائج الواردة من اللجان الفرعية بمدن الخانكة والخصوص والعبور.

وكشفت اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالكشوف بلغ 644 ألفًا و807 ناخبين، بينما بلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم 44 ألفًا و167 ناخبًا، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة ضمنت سلامة الفرز وحصر الأصوات الصحيحة والباطلة بكافة اللجان.

أرقام المشاركة والفرز

وأوضحت اللجنة أن عدد الأصوات الباطلة في الدائرة وصل إلى 2532 صوتًا، في حين بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة التي تم حصرها 41 ألفًا و635 صوتًا.

وتعكس هذه الأرقام حجم التنافس في جولة الإعادة بالدائرة الخامسة، حيث جرت عمليات الفرز تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور مندوبي المرشحين وممثلي الجهات المعنية، لضمان مطابقة النتائج لمحاضر الفرز الفرعية قبل تجميعها وإرسالها إلى اللجنة العامة تمهيدًا للرفع إلى الجهات المختصة وإعلان النتائج النهائية.

نتائج الحصر العددي

وفيما يتعلق بنتائج المرشحين على المقاعد الفردية، تصدر المرشح حاتم محمد عبد العزيز الشامي نتائج الحصر بحصوله على 29 ألفًا و182 صوتًا.

وحصل منافسه المرشح أحمد عباس خليل على 12 ألفًا و462 صوتًا وفقاً لترتيبهما في بطاقة الاقتراع.

وأكدت اللجنة العامة أن هذه النتائج تعد حصرًا عدديًا أوليًا تمهيدًا لإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاستكمال الإجراءات القانونية، حيث تظل الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج الرسمية والنهائية للماراثون البرلماني في وقت لاحق.