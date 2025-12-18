جنوب سيناء تُغلق لجان انتخابات النواب دون مخالفات في اليوم الأول (فيديو

بالصور- غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لجولة إعادة النواب بكفر الشيخ

إقبال في الساعة الأخيرة للتصويت بجولة الإعادة للنواب بالسويس (صور)

المنيا ـ جمال محمد:

تواصل قوات الحماية المدنية بمدينة المنيا جهودها للبحث عن ضحايا أو ناجين أسفل العقار المنهار بحي غرب المدينة في منطقة طه السبع.

وبدأت اللوادر والحفارات في رفع سقف المنزل المنهار، بعد أن جرى فصل كافة المرافق الحيوية عن المنزل من غاز وكهرباء وماء.

ورصدت كاميرا «مصراوي» حطام المنزل، وبقايا الأثاث المنزلي المهشم، وسط حالة من الحزن التي سيطرت على الأهالي وقاطني المنطقة.

وكان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، توجه إلى موقع انهيار المنزل المكوّن من أربعة طوابق، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين.

وجرى نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى، وإصابة شخص آخر بكدمات طفيفة ولم يتم نقله.

فيما أكد بيان المحافظة أنه لم ترصد فرق الإنقاذ حتى الآن وقوع وفيات، فيما وجه المحافظ بتقديم أوجه الدعم للمصابين والإزالة الفورية لمخلفات الانهيار لعودة حركة الشارع إلى طبيعتها.

اقرأ أيضاً..

بدء عمليات رفع أنقاض المنزل المنهار بالمنيا للبحث عن ضحايا (فيديو وصور)