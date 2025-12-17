قرار قضائي جديد في قضية مسن السويس

قررت محكمة جنح مستأنف السويس حجز دعوى الاستئناف على الحكم ببراءة المتهمين في قضية " مسن السويس" لجلسة 31 ديسمبر الجاري، للنطق بالحكم، وذلك في الجلسة الثانية لنظر المحكمة للاستئناف المقدم من النيابة العامة.

وكانت محكمة جنح مستأنف السويس نظرت الخميس الماضي أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم ببراءة المتهمين من تهمة استعراض القوة والبلطجة في القضية المعروفة إعلاميا بـ" مسن السويس"، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم الأربعاء 17 ديسمبر لإعلان المتهمين باستئناف النيابة.

وكانت محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية، قضت في جلسة 5 نوفمبر الماضي ببراءة المتهمين في القضية، إلا أن استئناف النيابة على حكم البراءة من تهمة البلطجة واستعراض القوة، قد يعيد القضية إلى نقطة البداية وفق أحد السيناريوهات المحتملة لما ستقضي به محكمة جنح مستأنف السويس، ومن بينها قبول الاستئناف وإلغاء حكم البراءة.

قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 7918 جنح الجناين لسنة 2025 شمل عدة اتهامات، وجاء في نص القرار انه في يوم 24 أكتوبر 2025، قاما المتهمين بأنفسهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهم تجاه المجني عليه غريب مبارك عبد الباسط وذلك بقصد ترويعه وفرض السيطرة عليه لمنعه من الدلوف للعقار الخاص به محل سكنه.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين أحدثا عمداً بالاشتراك فيما بينهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص بالمصاب غريب مبارك عبد الباسط بأن تعدي عليه صفعاً اعجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً.

وقدمت نيابة فيصل والجناين مذكرة بالاستئناف على قرار المحكمة، في القضية رقم 7918، والخاصة بتعدي شقيقين على المواطن غريب مبارك عبدالباسط، يوم الجمعة 24 أكتوبر، أمام المنزل الذي يقيم فيه داخل شقة مستأجرة.