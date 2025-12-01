صحة الدقهلية تناقش تعزيز الترصد والوقاية ومكافحة الأمراض المعدية (صور)

عقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء أقسام الطب الوقائي ومديري الأمراض المعدية بالإدارات الصحية، بالإضافة إلى فرق ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم، لمتابعة مؤشرات الأداء ووضع خطة واضحة للارتقاء بالعمل الوقائي خلال الربع الأخير من العام.

وحضر الاجتماع الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ريهام الهراس، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، إلى جانب وكلاء الوقائي بالإدارات الصحية وفرق الترصد.

وتناول الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لمؤشرات الأداء داخل الإدارات الصحية، حيث قدم مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية وفريق الترصد عرضًا شاملاً للموقف الحالي ونسب التغطية ونقاط القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على ضرورة تحسين الأداء ورفع معدلات الاستجابة بما يتوافق مع البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة.

وجرى مناقشة الملاحظات الفنية الخاصة بالأمراض المستهدفة بالتطعيم، وتحليل البيانات الميدانية، إلى جانب مراجعة آليات المتابعة داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، والتأكد من جاهزية فرق الوقائي والتزامها الكامل بإجراءات مكافحة العدوى.